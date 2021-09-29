Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Rockstar Games добавила в многопользовательскую игру Red Dead Online три новых миссии повышенной сложности. Об этом 29 сентября сообщил портал PCGamesN.

Кадр из игры Red Dead Redemption 2 Ранчо

В этих «телеграммных» миссиях, которые геймеры могут взять в почтовых отделениях или в сейфе лагеря, персонажу нужно будет ликвидировать особых противников. Их повышенная сложность связана с тем, что игроки не смогут видеть цели на «радаре» и не получат помощь при прицеливании, когда начнётся стрельба.

В миссии Good and Dead нужно будет выследить лидера банды, в Frontier Justice нужно будет решить проблему ещё одной группировки, а в Cold Day in Hell — выкрасть планы ограбления банка в городе Колтер. Причём в третьей миссии геймерам лучше действовать скрытно, иначе они рискуют столкнуться с ордой противников.

Напомним, ранее Rockstar Games выпустила третий боевой пропуск Quick Draw Club к Red Dead Online. Обновление вышло 7 сентября 2021 года.