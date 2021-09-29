Благовещенск, 29 сентября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Президентский фонд культурных инициатив выделил почти 10 млн рублей на проведение первого в истории Дальнего Востока театрального фестиваля для детей и о детях «Территория детства», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе Минвостокразвития.

Andrew Butko Кукольный театр

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Фестиваль пройдёт в Благовещенске Амурской области.

Проект получил всестороннюю поддержку, в том числе 16 профессиональных театральных коллективов Дальнего Востока. Всего у проекта 43 партнера.

В июне 2022 года со своими лучшими постановками для детей от 5 до 15 лет в Благовещенск приедут 14 театров из Якутска, Читы, Тынды, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Находки, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска.

Для одарённых детей из Благовещенска 10−13 лет впервые начнут работать мастерские драматургии, режиссуры, актерского мастерства, искусствоведения и театральной критики под руководством профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска.

Организатор, инициатор и директор фестиваля — драматург, режиссёр, продюсер Яна Стародуб-Афанасьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском театре оперы и балета 30 сентября пройдёт концерт «Свете тихий». Он посвящен жертвам стрельбы на территории Пермского государственного национального исследовательского университета.