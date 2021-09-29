Вашингтон, 29 сентября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Расследование по поводу вывода американских войск из Афганистана следует провести Конгрессу США. Об этом говорится в заявлении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, распространенном 28 сентября его пресс-службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Политик считает, что законодательный орган должен организовать специальный комитет по указанному вопросу. По словам Трампа, необходимо выяснить, сколько американских военнослужащих погибло в ходе вывода подразделений, а также почему радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось захватить столько оружия и военного оборудования армии США.

Республиканец добавил, что подобное расследование принесло бы больше пользы, чем деятельность, проводимая спецкомитетом палаты представителей по делу о штурме Капитолия 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября председатель комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли заявил, что репутация США существенно пострадала из-за ситуации после вывода войск из Афганистана.