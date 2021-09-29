Кызыл, 29 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. В Туве с начала года подтверждено 11 837 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 56 новых носителей, половина из которых зарегистрирована в Кызыле.

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«Из 56 заболевших мужчин — 24, женщин — 32. По возрасту: детей до 17 лет — 15, от 18 до 49 лет — 27, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 6», — отметили в минздраве.

За сутки в стационары госпитализирован 31 человек. Таким образом, по состоянию на 29 сентября, в госпиталях Кызыла лечатся 262 больных, из которых 21 ребёнок. Состояние 64 человек оценивается, как тяжёлое.

Занятость коечного фонда составила 77% из 340 коек. На амбулаторном лечении остаются ещё 257 пациентов с коронавирусом.