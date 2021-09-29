Якутск, 29 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В Якутии особенно ощущается глобальное потепление. Об этом заявил во время международного Северного форума в Якутске председатель Госсобрания республики Алексей Еремеев. По его словам, рост средней температуры на арктической территории республики достиг 4 градусов, пишет ЯСИА.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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«Именно в Арктике, именно у нас в Якутии мы чувствуем, что климат особенно сильно меняется. Эти изменения, по данным некоторых наших ученых, происходят в несколько раз быстрее на территории нашей республики. За последние 50 лет рост температуры в различных частях Арктики составил до 4 °C. Впечатляет снижение общей площади арктических льдов — если оно насчитывало 7,5 млн км 2 в конце 1970-х годов, то сейчас достигает 4,3 млн км 2 », — отмети л Алексей Еремеев.

Он также обратил внимание на то, что арктические территории являются темой для взаимодействия депутатов Якутии с другими северными регионами страны. Цель таких взаимоотношений — совершенствование национального и регионального арктического законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, представители 45 стран собрались в Якутске на Северном форуме. Цель мероприятия — обсудить адаптацию экономики к изменению климата и таянию вечной мерзлоты.