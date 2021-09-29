В Якутии чувствуют изменения климата: в Арктике стало теплее на 4 градуса
Якутск, 29 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В Якутии особенно ощущается глобальное потепление. Об этом заявил во время международного Северного форума в Якутске председатель Госсобрания республики Алексей Еремеев. По его словам, рост средней температуры на арктической территории республики достиг 4 градусов, пишет ЯСИА.
Читайте также: В Якутии проходит форум, посвящённый изменению климата и таянию мерзлоты
Он также обратил внимание на то, что арктические территории являются темой для взаимодействия депутатов Якутии с другими северными регионами страны. Цель таких взаимоотношений — совершенствование национального и регионального арктического законодательства.
Как сообщало ИА REGNUM, представители 45 стран собрались в Якутске на Северном форуме. Цель мероприятия — обсудить адаптацию экономики к изменению климата и таянию вечной мерзлоты.