Улан-Удэ, 29 сентября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В Бурятии за сезон зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев нападения клещей на людей, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года. В числе пострадавших 849 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

34.rospotrebnadzor.ru Клещ

«Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населенных пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в г. Улан-Удэ», — отметили в ведомстве.

В результате клещевыми инфекциями заразились 30 человек, из которых семь заболели вирусным энцефалитом, 14 — клещевым боррелиозом, 9 — клещевым риккетсиозом.

Для профилактики укусов клещей специалисты в республике за сезон обработали более 2,8 тыс. гектаров в местах массового пребывания людей. Против энцефалита привито более 73,6 тыс. человек.