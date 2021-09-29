Омск, 29 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Жители Омской области задаются вопросом, почему в регионе так и не наступило так называемое бабье лето.

Марина Захарова ИА REGNUM Осень

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«Бабье лето» — это народное понятие, обозначающее солнечную, тёплую, сухую погоду осенью.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, синоптики называют наступление тёплых периодов в сентябре-октябре после холодной погоды «возвращением тепла». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления, Криворучко подчеркнула, что таких периодов бывает несколько, а иногда не бывает вовсе.

В первой декаде сентября средняя температура воздуха составила +11…+15 °С. Это около и выше нормы на 1−2 °С. 4−5 сентября температура повышалась до +23…+32 °С, этот период стал продолжением климатического лета.

«Можно приблизить к «бабьему лету» два дня 15 и 16 сентября, когда температура воздуха после холодного периода повышалась до +20…+25 °С. Однако только один день не было осадков. Не видели мы и летящих паутинок», — отметила Наталия Криворучко.

Что касается дальнейшей погоды, до конца сентября территория Омской области будет находиться в циклонической циркуляции. Ночью температура воздуха составит преимущественно +2…-3 °С, днём +7…+12 °С.

В октябре, по предварительному прогнозу, температура воздуха в регионе ожидается на 2−3 °С выше нормы. Осадков также будет меньше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии снежные осадки нанесли ущерб аграриям.

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