Партизанский район, Приморский край, 29 сентября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Приморье в собственном доме в селе Новолитовск Партизанского района нашли тело школьницы.

Фрида Кало. Самоубийство Дороти Хейл (фрагмент). 1938

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Региональные СМИ сообщают, что девочка училась в 9 классе сельской школы, семья погибшей — благополучная.

Официальной информации следственные органы пока не дают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае страшную находку обнаружили в лесополосе неподалеку от аэропорта в Минеральных Водах. Женщина нашла маленький гроб. Он был пустым, но внутри находились документы о том, что в нем перевозили из больницы тело умершей восьмилетней девочки.