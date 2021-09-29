Париж, , 05:45 — REGNUM Франция выступает с осуждением по поводу запуска КНДР своей баллистической ракеты малой дальности 28 сентября, говорится в заявлении французского министерство иностранных дел.

Запуск ракеты Unsplash

В ведомстве отметили, что подобные регулярные испытания являются угрозой для мира и безопасности как на региональном, так и на международном уровне. Кроме того, в сообщении говорится, что Париж призывает Пхеньян придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН, а также пытаться рассматривать инициативы Сеула и вашингтона по денационализации полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября КНДР совершила пуск своей ракеты в сторону Японского моря. Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон заявил, что Пхеньян никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи, Японии и других соседних стран.

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