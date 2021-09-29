Москва, 29 сентября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19 и от гриппа назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков 28 сентября в беседе с РИА Новости.

Gov-murman.ru Вакцина от коронавируса

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По словам специалиста, лучшее время для ежегодной вакцинации от COVID-19 — это август, а от гриппа Тимаков рекомендовал прививаться в сентябре-октябре. Тимаков пояснил, что проходить вакцинацию желательно перед осенним ростом заболеваемости, но при этом желательно не прививаться в жару.

Как уточнил Тимаков, в жару могут обостриться проблемы со здоровьем, такие, как повышенное давление и обезвоживание. Поэтому август наиболее оптимальный месяц для прививки от COVID-19. Врач-инфекционист отметил, что пока ещё нет результатов доклинического исследования введения вакцины от гриппа и от COVID-19 одновременно. Сейчас специалисты рекомендуют делать между вакцинами 30-дневный интервал.

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