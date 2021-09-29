Усть-Канский район, Алтай, 29 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В Усть-Канском районе Республики Алтай вынесен приговор местной жительнице, обвиняемой в убийстве супруга. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Ryk Neethling Нож

По данным следствия, вечером 11 мая 42-летняя женщина распивала с односельчанкой алкоголь, отмечая родительский день. В ходе гулянки подсудимая поссорилась с 37-летним мужем на почве ревности к гостье, после чего ударила его стеклянной бутылкой по лицу. Мужчина попытался защититься, взяв в руки деревянную плашку.

«В ответ на это злоумышленница убежала в дом, откуда вернулась с ножом, клинком которого с силой нанесла потерпевшему удар в область грудной клетки, причинив тем самым последнему телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева со сквозным повреждением сердца», — отметили в управлении.

Мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что подсудимая ранее уже привлекалась к ответственности, в том числе за преступление против убитого супруга. В результате суд приговорил её к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.