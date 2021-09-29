Петропавловск-Камчатский, , 05:35 — REGNUM Ракетный крейсер «Варяг» и атомная подводная лодка «Омск» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провели у берегов Камчатки стрельбы крылатыми ракетами по учебным целям. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

Ракетный крейсер «Варяг» Mil.ru

пресс-служба ВВО «Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер «Омск» в ходе плановых учений провели в акватории Тихого океана совместную ракетную стрельбу крылатыми ракетами по морской цели».

По данным объективного контроля, мишень, расположенная на расстоянии более 450 километров, была успешно поражена корабельными ракетами. Ракетный крейсер «Варяг» выполнил пуск крылатой ракеты «Вулкан». Атомоход «Омск» отстрелялся из подводного положения противокорабельной крылатой ракетой «Гранит».

Отмечается, что проведение стрельб обеспечивали 12 кораблей и судов, самолёты морской авиации и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, противолодочные самолёты Ил-38 и вертолёты Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Краснознамённых войск и сил на Северо-востоке России провели на полигоне Тихоокеанского флота на Камчатке учения с выполнением практического бомбометания и ракетных пусков.

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