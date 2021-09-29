Владивосток, 29 сентября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В столице Приморья 29 сентября идут проливные дожди — не исключается возникновение ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

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Синоптики предупреждают, что сильный дождь во Владивостоке может лить несколько часов — южные и восточные районы Приморья накрыла облачная шапка япономорского циклона. Отмечается резкое похолодание.

«Все службы жизнеобеспечения города приведены в состояние повышенной готовности на случай возникновения чрезвычайных ситуаций», — заверили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае на конец сентября и 1 октября прогнозируют ухудшение погодных условий.