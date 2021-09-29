Якутск, 29 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Двое учеников из города Вилюйск в Якутии отравились, предположительно, антисептиком. После этого инцидента погибла молодая учительница, пишет News.Ykt.Ru.

Наталья Смелова Школа в достаточном количестве обеспечена средствами индивидуальной защиты и антисептиками

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Дети доставлены в больницу, на месте смерти педагога работают следственные органы. В соцсетях утверждают, что гибель учительницы может быть связана не столько с отравлением её учеников, сколько с её личными финансовыми проблемами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Таттинском районе Якутии антисептиком отравились девять человек, трое из них погибли.