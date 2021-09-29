Киев, 29 сентября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Отсутствие прямого контракта о поставке газа из России приведет к том, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму», заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев 28 сентября в эфире телеканала «НАШ»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

По его словам, Киев находит любые оправдания для того, чтобы не покупать газ у Москвы.

«Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», — сказал экс-парламентарий.

Политик напомнил, что в настоящее время Украина закупает российский газ у Словакии, но по более высокой стоимости. Кроме того, как отметил бывший депутат, цена голубого топлива для Киева вскоре превысит цену для Белоруссии и Германии, а отразится это на украинских гражданах.

«Белоруссия платит $135, а мы сейчас будем больше тысячи, а это значит минус рабочие места, остановка предприятий. А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане», — отметил Мураев.

Он добавил, что считает «тупость» основной угрозой национальной безопасности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер предупредила, что Украина может «не дожить» до следующего отопительного сезона, поскольку столкнулась с кризисом в энергетике. По ее словам, уже в предстоящие зимние месяцы страна столкнется с «абсолютным упадком» своей энергетической системы.