Новосибирск, , 05:27 — REGNUM В экспертном пространстве активно обсуждают законопроект депутатов Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса о новых принципах организации публичной власти или просто закон «КраКли». Многие эксперты усмотрели в этом очередной пример «закручивания гаек» во внутренней политике страны. Однако по гамбургскому счёту закон Кракли — это приведение формы к содержанию. Такое мнение ИА REGNUM высказал заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления, кандидат исторических наук, доцент Денис Борисов.

Власть Цитата из м/ф «Волшебник Изумрудного города». реж. К. Малятович. 1973. СССР

«Во-первых, российский федерализм, с экономической точки зрения, давно прихрамает: подавляющее большинство субъектов является дотационными, а региональные бюджеты не могут свести дебет и кредит без федерального финансирования. Во-вторых, изменения структуры публичной власти начались точно не сегодня — муниципальный уровень уже давно перешёл на полностью технократичную процедуру, когда выборные мэрские должности начали массово заменяться ситименеджерами по решению местных совещательных и/или законодательных органов. В-третьих, процедура назначения глав субъектов РФ уже давно стала распространенной практикой. Соответственно, закон «Кракли», как и его авторы, не дотягивают до субъектов современной внутренней политики, являясь в чистом виде не причиной, а следствием складывающейся системы властных отношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях», — отмечает эксперт.

По его словам, центр пытается увеличить зависимость периферии от себя и при этом снизить влияние региональных процессов на собственную свободу действий.

«Большинство общества, как показывают последние выборы, молчит. Молчание — это, как у нас повелось, признак согласия», — подчеркнул он.