Москва, 29 сентября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса» планирует запустить к Международной космической станции (МКС) в 2022 году Россия. Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на программу полёта МКС.

МКС

На март предстоящего года намечен старт корабля «Союз МС-21» с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым. В сентябре 2022 года состоится старт «Союз МС-22» с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным на борту.

Кроме того, к МКС отправятся грузовые космические корабли «Прогресс МС-19» (15 февраля), «Прогресс МС-20» (3 июня) и «Прогресс МС-21» (26 октября).

В 2021 году Россией было выполнено четыре запуска космических кораблей к МКС. К станции стартовали два грузовых корабля «Прогресс», один «Союз» и модуль «Наука». До конца года запланировано совершить ещё четыре запуска, в том числе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, которые будут снимать первый художественный фильм на орбите Земли. Старт запланирован на 5 октября.

В декабре на МКС отправится корабль «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсакой Маэдзавой и Ёдзо Хирано. И ещё два грузовых корабля «Прогресс» стартуют на МКС в конце октября и в конце ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские космонавты вручную перестыкуют корабль «Союз МС-18» с модуля «Рассвет» на модуль «Наука».