Горно-Алтайск, 29 сентября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались две жительницы Горно-Алтайска 84 и 96 лет.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, за весь период пандемии в республике скончались 398 носителей коронавируса. Причиной смерти 351 из них стал COVID-19, остальные 47 умерли по иным причинам.