Черепаново, Новосибирская область, 29 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего бывшего главы муниципального образования — по статье «Превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления». Об этом сообщает региональное управление СКР.

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«По данным следствия, в июне 2019 года администрация города и юридическое лицо заключили муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Финансирование этих работ было предусмотрено подпрограммой «Чистая вода» региональной государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015—2022 годах». В нарушение требований законодательства и заключённого договора, фигурант по делу, не дождавшись положительного заключения экспертизы, в декабре 2019 года подписал акт приёмки выполненных работ, а также платёжные поручения о перечислении в пользу организации из средств бюджета денежных средств в сумме свыше 3, 4 млн рублей, чем причинил материальный ущерб муниципальному образованию в Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.