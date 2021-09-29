Якутск, 29 сентября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Из посёлка Тикси в Булунском районе Якутии запустят прямое авиасообщение с Москвой. Об этом сообщил телеграм-канал «Балабкина Brief».

Тикси

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Первый прямой рейс запланирован на 2022 год. Полёты в столицу России из Булунского района начнутся после окончания ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта в Тикси.

«Несмотря на ряд географических и климатических ограничений, мы становимся все более привлекательным районом для инвестиций. Проводится на данный момент ремонт [взлётной] полосы, и Тикси будет связан напрямую с Москвой», — прокомментировал ТАСС рейсы Москва — Тикси глава арктического посёлка Владимир Мирославский.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября на ВЭФ президент РФ Владимир Путин назвал необходимостью увеличение количества авиарейсов на Дальнем Востоке и повышение транспортной связи регионов между собой.