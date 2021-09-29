Южно-Сахалинск, , 05:01 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, находясь в рабочей поездке на Сахалине, заявил 28 сентября журналистам, что допустить переписывания истории Второй мировой войны, летописи государств, входивших в состав СССР, равносильно предательству.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В последнее же время мы сталкиваемся с появлением новых версий событий прошлого, на основе которых переписывается история второй мировой войны, летопись государств, входивших в состав Советского Союза. Полагаю, что допустить подмену правды ложью равносильно предательству великих достижений наших предков», — цитирует Патрушева «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, представительство МИД РФ в Южно-Сахалинске высказало генконсулу Японии в островном регионе России Кадзухиро Куно официальную позицию о неуместности и безосновательности сообщения дипломата Адати Такааки на своей странице в Instagram об оккупации Россией Курил.