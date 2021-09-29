Владивосток, 29 сентября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Приморцы активно получают новую «цифровую» профессию при поддержке государства. В 2020 году этой возможностью воспользовались более 1000 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Цифровое общество

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В рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» желающие могут пройти обучение и построить карьеру в одной из самых востребованных областей в России.

«В 2020 году более 1000 приморцев уже получили новые знания для освоения перспективной профессии в сфере ИТ или ускорения карьерного роста. Можно выбрать одно из 24 направлений подготовки, среди которых — разработка мобильных приложений, облачные вычисления, искусственный интеллект, а также кибербезопасность и защита данных», — пояснили специалисты.

Обучение проходит в онлайн-формате и доступно жителям всех регионов России. Отмечается преимущество проекта — 50% стоимости обучения оплачивает государство, оставшуюся часть можно оплатить самостоятельно или компенсировать за счёт работодателя.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье продолжает участие в общероссийской акции «Урок цифры». Очередной урок посвящен изучению искусственного интеллекта в образовании школьников.