Кемерово, 29 сентября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области на неделе с 20 по 26 сентября 2021 года зарегистрировано 21,6 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

«Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 24,6%», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что исследован клинический материал от 72 больных ОРВИ. Этиологический фактор установлен в 24 случаях. Заболевания обусловлены негриппозными вирусами.