Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Семья голодных медведей залезла в жилой дачный дом в поисках пищи на Сахалине. Об этом 28 сентября сообщил новостной портал skr.su.

Tony Hisgett Медведь

Инцидент произошёл в Охинском районе, в населённом пункте Семиозёрье. Медведица, два медвежонка и ещё один взрослый медведь, по словам жителей посёлка, повадились наведываться в дачные дома, создавая проблемы местным жителям. В одном из жилых домов в отсутствие хозяев медведи устроили погром, выбив окна и разломав мебель.

На сегодняшний день никто из жителей посёлка не пострадал, но люди боятся приезжать в дачные дома, пока медвежье семейство находится поблизости.

В дачный посёлок вызвали специалистов лесхоза, которые будут решать, как выйти из сложившейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Тувы предупредили об угрозе нападения медведей.