Владивосток, 29 сентября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Рыбаки Приморья вышли на промышленный лов сельди в Охотском море — суточный вылов составляет 250 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Fish.gov.ru Сельдь

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Рыбодобывающие предприятия Приморья с начала года выловили более 72 тыс. тонн сельди, освоив 44% квот.

Отмечается, что сельдь является второй по добыче по массовости после минтая. Она входит в социальную программу «Приморская рыба». Жители Приморья могут купить сельдь по 58 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбодобывающие предприятия Приморья выловили более 400 тыс. тонн минтая с начала года. Квоты освоены на 75%.