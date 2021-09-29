Биробиджан, 29 сентября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. На первом заседании Законодательного собрания Еврейской автономной области 29 сентября коммунисты предложили перенести сессию и пересмотреть итоги прошедших выборов. Высказав недовольство итогами голосования, фракция КПРФ покинула заседание, написало EAOMedia.

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У трибуны выступал руководитель регионального отделения партии Владимир Фишман. Его предложение провести перевыборы депутатов Заксобрания региона было отклонено. Сессия продолжена, одна из её целей — избрание руководителя парламента автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, больше половины мест в Законодательном собрании ЕАО досталось представителям «Единой России». Партия набрала на этих выборах 52,14% голосов избирателей, за КПРФ проголосовали 19% жителей региона.