Новосибирск, 29 сентября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области в настоящее время проживает около 200 тысяч подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Все они смогут бесплатно посетить театры, выставки, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры по «Пушкинской карте». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В театре

«Ребята получат возможность посетить учреждения культуры как самостоятельно или с семьёй, так и централизованно, классами и группами», — уточнили в областной администрации.

Напомним, что каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет получает именную электронную карту. В Новосибирской области в настоящее время к использованию карты присоединились 13 учреждений культуры.