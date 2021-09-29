Мехико, 29 сентября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. В столице Мексики во время столкновений на марше феминисток в поддержку абортов 28 сентября различные травмы и ранения получили более 30 человек. Об этом заместитель главы городского управления общественной безопасности Марсела Фигероа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Timothy Neesam Полиция Мексики

По данным службы спасения и экстренной медицинской помощи, на которые ссылается чиновница, в ходе марша по улицам Мехико пострадали 34 человека.

Марсела Фигероа «Речь идёт о 24 женщинах-полицейских, сотруднице управления внутренних дел и девяти гражданских лицах».

Отмечается, что группа агрессивно настроенных участниц марша, который сопровождался актами вандализма, попыталась прорваться к Национальному дворцу, расположенному в историческом центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Верховный суд Мексики одобрил декриминализацию на территории страны абортов на сроке до 12 недель.