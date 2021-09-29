Владивосток, 29 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В центре Владивостока завершается строительство и пусконаладка первой муниципальной автоматизированной многоуровневой парковки, которая будет в девять этажей. Уже готов остекленный фасад, выполнено подключение всех инженерных систем, смонтированы противопожарная система, электронное управление, камеры охранного видеонаблюдения. Специалисты ведут настройку оборудования в боксах приёма и выдачи автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Rostov-gorod.ru Платная парковка

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Многоуровневая парковка на Верхнепортовой, 6 будет вмещать 96 автомобилей. Готовят запуск лифтов, которые поднимут машину на нужный этаж, и роботов, размещающих их на парковочных местах. Калибровка всех систем обеспечит стыковку элементов друг с другом до сантиметра.

Полностью автоматизированная парковка обеспечит постановку автомобиля без участия водителя. Владелец будет подъезжать в зону приёма, откуда машину заберёт роботизированная система. Время выдачи машины — 2−3 минуты.

Какой будет плата за парковку, рассчитают специалисты мэрии: это могут быть различные тарифные планы, почасовая или посуточная плата и т. д. Тариф должен обеспечить безубыточную работу сооружения и быть доступным для автовладельцев.

Паркинг планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Владивостока объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на монтаж четырёх модульных быстровозводимых механизированных парковочных систем.