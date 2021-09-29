Якутск, 29 сентября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. В Якутии установлен новый «рекорд» по количеству новых заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили у 202 якутян (днём ранее — 197), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в оперативном штабе республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Больше всего новых случаев — в Якутске (124). Сложная ситуация по COVID-19 также в Мегино-Кангаласском, Верхоянском, Ленском, Мирнинском, Таттинском, Хангаласском, Чурапчинском и Нерюнгринском районах.

Всего за время циркуляции коронавируса в Якутии им заболели 53 706 человек. Вирус унёс жизни уже 1192 якутян, за стуки погибли трое.

Как сообщало ИА REGNUM, единственное спасение от коронавируса — вакцинация, но в Якутии она проходит недостаточно интенсивно, заявил 27 сентября глава республики Айсен Николаев.