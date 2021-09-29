Новосибирск, 29 сентября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 4 по 18 декабря 2021 года пройдёт XIV международный Рождественский фестиваль искусств. Об этом сообщило региональное правительство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рождество

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«Это один из крупнейших международных культурных форумов за Уралом, который проводит Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» при поддержке министерства культуры Новосибирской области в партнёрстве с Новосибирской государственной филармонией», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что билеты на ряд событий Рождественского фестиваля будут доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей от 14 до 22 лет.

Фестиваль соберёт представителей международной музыкальной сцены из Венгрии, Сербии, Японии, Испании, Грузии, Великобритании и России. Впервые приедут на фестиваль МХАТ имени М. Горького, Московский Губернский театр и два негосударственных коллектива театр «Трикстер» (Москва) и продюсерский центр «Невский».

Организаторы уверяют, что «события фестиваля будут организованы с учётом требований санитарно-эпидемиологической безопасности в период противодействия коронавирусу, действующих на территории Новосибирской области».