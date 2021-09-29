Владивосток, 29 сентября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. В Приморье с 5 по 10 октября пройдут Дни Белоруссии — во Владивостоке запланирован ряд деловых и культурных мероприятий, посвященных укреплению дружеских и деловых связей с белорусским народом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Atteth.ru Флаг Белоруссии

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Официальную делегацию из Белоруссии возглавит председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц. Также в составе делегации — чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Владимир Семашко.

6 октября планируется открытие отделения посольства Белоруссии в Приморье. 7 октября пройдут бизнес-форум и заседание рабочей группы по сотрудничеству между территориями.

Центральным событием станет фестиваль белорусской продукции на центральной площади Владивостока: пройдут ярмарка-продажа товаров 11 белорусских производителей и выставка крупногабаритной техники.

Гости фестиваля увидят выступления художественных коллективов из Белоруссии и Приморья. 6 октября в краевой филармонии состоится концерт белорусской фольклорной группы «Купалинка».

Отмечается, что экономические и гуманитарные связи между Приморьем и республикой активно укрепляются на протяжении многих лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин провели очередную встречу 9 сентября в Москве — уже шестую в этом году. Как и прежде, визит белорусского лидера возобновил дискуссию о возможном внезапном политическом захвате республики Россией. Тем не менее, в отличие от быстрого «захвата Крыма и Донбасса», стремление России надежно включить Минск в свою сферу влияния по-прежнему носит неспешный и более тонкий характер. Несмотря на их порой непростые отношения, Москва принимает меры к тому, чтобы постепенно увеличивать зависимость от нее Минска посредством устойчивой интеграции, обеспечивая при этом стабильность республики. Таким образом, если в конечном счете воссоединение все же произойдет, оно мало что изменит, кроме как на бумаге, пишетДжон Рюль в статье, вышедшей 17 сентября в The National Interest.