Омск, 29 сентября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. По состоянию на 28 сентября в школах Омска на карантин по ОРВИ или COVID-19 закрыто 34 класса из 5272 (0,64%). Об этом сообщили в городском департаменте образования.

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Из 2071 группы в городских детских садах закрыта 31 (1,5%). Полностью на карантин не закрыто пока ни одно образовательное учреждение, передаёт «Новый Омск».

»Нынешний показатель по количеству заболевших детей не является критичным», — подчеркнули в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 сентября было выявлено 83 739 носителей коронавируса.