Красноярск, 29 сентября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. В среду, 29 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +7… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Сентябрь в Красноярске

В 07:20 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 29 на 30 сентября ожидается до −2… +0 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В четверг, 30 сентября, в Красноярске до +8… +10 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +2… +4 °C.

В пятницу, 1 октября, в Красноярске ожидается до +5… +7 °C днём и до +1… +3 °C ночью, облачно, небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 сентября в Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса, в Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

29 сентября — 1 октября в горных районах Хакасии возможен сход единичных снежных лавин.

Читайте также: Проблема бешенства остаётся острой в Красноярском крае — Роспотребнадзор