Владивосток, 29 сентября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении начальника МЭО ГИБДД УМВД России по Приморью и семи других участников преступной группы — их подозревают в получении взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Mvd.ru Инспектор ГИБДД

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По версии следствия, с 2018 года по 14 апреля 2021 года подозреваемый со своими подчиненными и гражданскими лицами, выступающими в качестве посредников, получал взятки от граждан за положительную сдачу экзаменов на получение права управления автотранспортными средствами. Выявлено два эпизода получения денег 65 тыс. рублей и 50 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проведены обыски, изъята документация, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов. Назначена служебная проверка.

Преступление выявлено при взаимодействии сотрудников Следственного комитета и УФСБ России по Приморскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 сентября силовики пришли с обысками в межрайонный экзаменационный отдел ГИБДД в микрорайоне «Заря» во Владивостоке.