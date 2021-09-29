Москва, 29 сентября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Минпромторгу России не удалось взыскать с альма-матер российского премьер-министра Михаила Мишустина — университета «СТАНКИН» более 1 млрд рублей. Арбитраж Москвы отказал ведомству во взыскании запрошенной суммы. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МГТУ «СТАНКИН»

С Московского государственного технологического университета «Станкин» требовали взыскания 620 млн рублей, а также 443,3 млн рублей штрафа, но решение пока в полном виде не обнародовано и детали не сообщались.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — отметила в результативной части судья Киселева.

Напомним, в мае 2021 года министерство уже проиграло спор с этим же университетом. Тогда речь шла о взыскании 13,6 млн рублей. Сумма фигурировала как неосновательное обогащение. В основе дела лежал государственный контракт общей стоимостью 511,5 млн рублей.

Также на 2 декабря 2021 года назначено заседание по иску Минпромторга РФ «о взыскании штрафа 2 557 500 рублей».