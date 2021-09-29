Красноярск, , 03:36 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подписал распоряжение об увольнении руководителя администрации Советского района города Дмитрия Дмитриева. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Удостоверение депутата Prokuror-kaluga.ru

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Дмитриев перешёл на работу в Законодательное собрание Красноярского края. В качестве депутата он будет представлять интересы жителей Советского района.

Исполняющим обязанности главы Советского района назначен Равиль Матыгулин.

Напомним, Дмитрий Дмитриев возглавлял администрацию Советского района с декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Заксобрания Красноярского края IV созыва состоялись 17−19 сентября 2021 года.

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