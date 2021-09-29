Москва, 29 сентября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, сообщил 28 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он прокомментировал публикацию в США «откровений» бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм, которая предположила, что Путин в 2019 году специально выбрал красивую переводчицу для отвлечения внимания своего коллеги во время переговоров на саммите G20 в Токио.

«Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», — сказал Песков РИА Новости.

Книга Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа» выходит 5 октября. Её уже раскритиковала нынешний пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон, назвав мемуары «жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа».