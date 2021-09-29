Томск, 29 сентября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Жители Томской области, привитые от коронавирусной инфекции, смогут воспользоваться скидками в учреждениях культуры, магазинах и аптеках. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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Для того, чтобы получить скиду, потребуется предъявить сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность.

Например, билеты на спектакли в ТЮЗ и Томский театр драмы можно будет приобрести с 10-процентной скидкой. Также вакцинированным томичам предлагают сэкономить при посещении областного художественного музея, ряда магазинов и аптек.

Напомним, по состоянию на 28 сентября в Томской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привился 300 501 человек, завершили иммунизацию 281 152 человека.