Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 сентября снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Patriot-news.info Падение акций

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 569,38 пункта (1,63%), до уровня 34 299,99 пункта. S&P 500 подешевел на 90,48 пункта (2,04%), опустившись до уровня 4352,63 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 423,29 пункта (2,83%), до уровня 14 546,68 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,16, до уровня $75,29 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 сентября разнонаправленно. Вырос Dow Jones.

Читайте также: Разогнавшиеся цены на газ: рост спроса превышает предложение