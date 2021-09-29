Анадырь, 29 сентября, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило дополнительно 238 млн рублей на завершение строительства мостового перехода через реку Пучевеем в Чаунском районе на Чукотке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Minvr.gov.ru Чукотка

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Мост находится на 673 км автодороги Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь. Его протяжённость составляет 2,27 км.

«Процент технической готовности моста составляет 89%. Уже выполнены работы по монтажу металлического пролетного строения, устройству мостового полотна, двух лестничных сходов. Сейчас подрядная организация «Спецстроймонтаж» завершает работы по укреплению откосов насыпи камнем и обустройству. Дополнительное федеральное финансирование позволит отплатить работу подрядчика и ввести объект в эксплуатацию уже в октябре», — пояснили в окружном департаменте промышленной политики.

Строительство моста ведут с 2017 года. За это время вложено почти 2 млрд рублей. Дополнительные федеральные средства выделены бюджету Чукотки в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае дорожники завершают строительство мостов на трассе Артем — Находка. До конца года в районе Фокино будет сдано пять мостовых переходов.