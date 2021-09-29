Казань, 29 сентября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии подан банкротный иск, ответчиком по которому выступает крупный российский подрядчик в сфере дорожного и аэродромного строительства — АО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов». Исковое заявление пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск к тресту «Камдорстрой» подан московским АО «Национальная нерудная компания» 27 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 19 770 250,92 рубля.

При этом в арбитраже на сегодня уже есть один не до конца рассмотренный иск о несостоятельности к «Камдорстрою». Его заслушают 9 ноября 2021 года. Претензии появились у белгородской компании. Их сумма составляет 1,1 млн рублей.

Напомним, также банкротный иск получила и другая крупная строительная компания из Татарии — «Казметрострой», которая является подрядчиком метро в Москве и Казани.