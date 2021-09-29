Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. В РФ в рамках проекта «Генеральная уборка» провели инвентаризацию представляющих угрозу населению объектов и выявили таких более 25 тыс., об этом на форуме «ProДФО» на Сахалине 28 сентября заявила заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности министерства природных ресурсов и экологии РФ Ольга Латонова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасная зона

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«В рамках проекта мы провели инвентаризацию объектов, которые могут представлять угрозу для населения. Выявлено более 25 тысяч опасных объектов, таких как свалки, промплощадки, затонувшие суда и заброшенные скважины», — сказала Латонова.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край на пятом форуме «ProДФО», который с 28 по 30 сентября проходит в Южно-Сахалинске, представляет делегация под руководством заместителя директора департамента информационной политики Екатерины Века. Форум в этот раз посвящён вопросам экологии.