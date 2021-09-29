Багдад, 29 сентября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Более 16 млн паломников посетили гробницу имама Хусейна в ходе траурных мероприятий, приуроченных к Арбаину в иракском городе Кербела. Об этом 28 сентября сообщает агентство Fars.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Число пришедших посетить святыню показала система подсчёта, установленная на главном входе в мечеть, где погребён имам Хусейн. По данным агентства Tasnim, только из соседнего Ирана к святыне отправилось 155 тыс. человек. Для облегчения возвращения паломников на родину власти Ирана запустили специальный поезд от границы с Ираком в районе КПП Шаламче до города Ахваз на юго-западе страны.

Церемонии, приуроченные к траурной дате Арбаин — сороковому дню со дня трагической гибели имама Хусейна в VII веке, проходят в Иране и Ираке ежегодно. Одним из важнейших событий является паломничество к мусульманским святыням, расположенным на территории Ирака.

Напомним, имам Хусейн — государственный деятель и богослов, живший в VII веке. Является внуком пророка Мухаммеда.