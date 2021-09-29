Владивосток, 29 сентября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. АО «Владхлеб» в Приморье, с 118-летней историей, объявило об очередном повышении цен на хлебобулочные изделия с 4 октября, сообщается на сайте компании.

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Последний раз «Владхлеб» повышал цены на хлеб 28 мая 2020 года. По словам руководства, с этого момента значительно выросли цены на все составляющие себестоимости продукции.

«Несмотря на уже произошедший рост составляющих себестоимости хлебобулочных изделий в период с июня 2020 года по август 2021 года, «Владхлеб» продолжает регулярно получать от поставщиков уведомления о повышении стоимости сырья, упаковки и железнодорожного тарифа с 15 сентября. Со второй половины августа года наблюдается резкий рост цен на муку. Кроме того, на протяжении более полугода продолжается стремительный рост стоимости упаковки, вызванный увеличением закупочной цены гранулята, используемого в производстве пластика», — поясняют производители.

При этом отмечается, что независимо от повышения цен, с июня 2020 года по сентябрь 2021 года, оптово-отпускная цена на хлебобулочные изделия оставалась неизменной.

«Вместе с тем компания более не может перекрывать стремительно падающую рентабельность хлебобулочных изделий, в том числе за счет иных видов выпускаемой продукции.

Учитывая факторы, влекущие за собой рост себестоимости готовой продукции, АО «Владхлеб» с 4 октября 2021 года проводит индексацию оптово-отпускных цен на хлебобулочные изделия, в среднем, на 9,1%, а также снижение веса булки «Подольского» хлеба с 570 г до 520 г, сохранив на неё оптово-отпускную цену. Сохранение оптово-отпускной цены на «Подольский» хлеб за 1 булку при снижении массы булки до 520 грамм позволит АО «Владхлеб» выйти на минимальную рентабельность, не увеличив при этом расходы покупателя на приобретение 1 булки», — пояснили в компании, добавив, что цена на «Подольский» не индексировалась два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие время цена на хлеб и хлебопродукты в Болгарии вырастет в несколько раз.