Мадрид, 29 сентября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шериф» из Молдавии одержал победу в матче с мадридским клубом «Реал» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

BruceW Стадион «Сантьяго Бернабеу»

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Лучшими в составе «Шерифа» стали Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьен Тилль (90), у «Реала» отличился Карим Бензема (65, с пенальти).

После матча молдавский футбольный клуб возглавляет группу D с шестью очками. «Реал» идёт третьим с одним очком.