Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. В рамках проекта «Генеральная уборка» в России поднимут со дна 213 затопленных судов. Изначально речь шла о подъёме 79 судов, но в ходе мониторинга их число увеличилось почти в три раза, об это на форуме «ProДФО» на Сахалине 28 сентября заявила заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности министерства природных ресурсов и экологии РФ Ольга Латонова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Затонувший корабль

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"Проблема с затонувшими кораблями характерна для всего Дальнего Востока, был разработан законопроект и дорожная карта по подъёму судов», — сказала Латонова.

Так на Камчатке в Авачинской бухте в затопленном и полузатопленном состоянии находятся порядка 80 судов. За 2021 год были подняты шесть из них. Ведётся работа по поднятию ещё 20.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с 28 по 30 сентября участники форума «ProДФО» обсудят социальную ответственность бизнеса, который должен быть ориентирован не на получение максимальной прибыли, а на минимизацию экологического ущерба, а также какие законы помогут сохранить природу и как научить людей мыслить экологично.