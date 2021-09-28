Гуаякиль, Эквадор, 29 сентября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. В результате перестрелки конфликтующих банд в тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе Эквадора, погибли не менее 24 заключённых, 42 человека получили ранения. Об этом 28 сентября правительство провинции Гуаяс сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Полиция Эквадора

правительство провинции Гуаяс «24 убитых и 42 раненых — результат столкновений. Порядок уже восстановлен».

По данным властей, перестрелка вспыхнула из-за конфликта между находящимися в тюрьме представителями разных банд.

Напомним, что в результате спровоцированных враждующими бандами бунтов заключённых, прокатившихся по тюрьмам Эквадора в феврале, погибло около 80 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, тюрьма, расположенная на западе Эквадора, подверглась воздушному нападению с применением беспилотников.

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