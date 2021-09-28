Москва, 29 сентября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск калининградского АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» к Минобороны России. Ответчику предстоит выплатить более 172 млн рублей долга по контракту 11-летней давности. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Судья Козленкова решила взыскать с министерства в пользу судостроителей 172 417 328 рублей долга по госконтракту от 22 марта 2010 года, а также 200 тыс. рублей госпошлины. При этом производство в части требования о принятии результата выполненных работ было прекращено.

Напомним, судебный спор слушался с мая 2021 года. А в 2017 году по этому же госконтракту судом уже была взыскана неустойка в пользу министерства. Её сумма составила 200 млн рублей. Изначально ведомство требовало выплаты более 2,6 млрд рублей.

Контракт касался выполнения опытно-конструкторской работы по теме «Создание глубоководного комплекса в составе океанографического судна и глубоководных технических средств». Сумма контракта — 6,87 млрд рублей.