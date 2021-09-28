Москва, 29 сентября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ на неделе с 20 по 26 сентября превышены в 62 субъектах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7−14 лет. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах», — отметили в ведомстве.

В свою очередь замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что сейчас в стране циркулируют преимущественно бокавирус, метапневмовирус, а также риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп. Он отметил, что в ведомстве ожидают роста числа респираторных инфекций.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакцинацию от гриппа в России прошли более 13 млн человек — 9,2% от численности населения РФ.